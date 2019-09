Volleybalclub Hellvoc houdt familiedag Ben Conaerts

04 september 2019

17u26 0 Hemiksem Volleybalclub Hellvoc Hemiksem-Schelle organiseert op zaterdag 7 september zijn eerste ‘Hellvoc Family Day’. Iedereen kan vanaf 12 uur in de sporthal van Hemiksem terecht om met de club te komen kennismaken.

“Met 450 leden hebben we binnen Hellvoc al een grote familie”, zegt Bert Van Driessche van Hellvoc. “Maar eigenlijk laten we dan nog alle ouders, grootouders en andere familieleden buiten beschouwing, die ook allemaal rechtstreeks of onrechtstreeks deel uitmaken van onze Hellvocfamlie. Ons doel is om vanaf dit seizoen deze familie nog dichter bij elkaar te brengen, onder meer met onze allereerste Hellvoc Family Day.”

Vanaf 12 uur kan je aan de gemeentelijke sporthal terecht voor sport, fun en animatie. Je kan zelf deelnemen aan een indoor of beachvolleybaltornooi, je kan de Hellvocspelers aan het werk zien tijdens enkele oefenwedstrijden of kan smullen van gratis frietjes en saus. Voor kinderen wordt een tekenwedstrijd, een pingpong, een springkasteel, een sjoelbak, een volleybalterrein en een minivoetbalterrein voorzien. Om 21 uur wordt de dag afgesloten met een fuif tot in de vroege uurtjes.

Wie wil deelnemen aan de volleybaltornooien, kan zich inschrijven via bert@hellvoc.be of tel. 0484/50.03.45.