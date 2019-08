Villa Max organiseert kaas- en wijnavond Ben Conaerts

21 augustus 2019

13u23 0 Hemiksem De vzw Villa Max organiseert op zaterdag 14 september zijn jaarlijkse kaas- en wijnavond in het Depot Deluxe. Wie erbij wil zijn, kan zich nog inschrijven tot vrijdag 6 september.

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar info@vzwvillamax.be. Vermeld hierin met hoeveel personen je komt en aan één tafel wilt zitten en hoeveel mensen kaas eten of liever een vleesschoteltje hebben. De kostprijs bedraagt 20 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen tot 12 jaar.

Villa Max wil gezinnen met zieke kinderen trakteren op een week gratis vakantie. Voor zulke gezinnen is het niet evident om zonder kopzorgen op reis te kunnen gaan. Maar bezielers Redgy Vandecasteele en Marleen Arnouts, die zelf een dochter heeft met een ziekte, willen tonen dat het kan. Zo schonken ze recent nog enkele gezinnen een vakantie in Casa Ameza in Brasschaat.