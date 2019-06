Valkenissehoeve wordt leefboerderij voor mensen met licht mentale beperking Ben Conaerts

29 juni 2019

14u33 0 Hemiksem De meer dan honderd jaar oude Valkenissehoeve, in de volksmond bekend als de Hoeve Scholiers, is aan een nieuw hoofdstuk toe. De vzw Valkenisse heeft de hoeve in erfpacht gekregen en wil ze omvormen tot een leefboerderij voor jongvolwassenen met een licht mentale beperking.

De Valkenissehoeve was jarenlang van de broers Jan, Tist en Fons Scholiers en heeft altijd een sociale functie vervuld. Toen Fons in 2008 als laatste van de drie broers overleed, had hij één laatste wens: de hoeve laten voortbestaan met behoud van haar sociale invulling. Die wens wordt nu beetje bij beetje werkelijkheid: de familie Scholiers heeft de hoeve voor 99 jaar in erfpacht gegeven aan de vzw Valkenisse, die er een leefboerderij wil inrichten voor jongeren met een licht mentale beperking.

Hemiksemnaren Rob Desair en Martine Scholiers, ouders van Jules, en Luc Van Peborgh en Linda Schepers, ouders van Hélène, zijn de bezielers van het project. Beide ouderparen hebben een kind met het syndroom van Down en maken zich zorgen om de toekomst. “Wat gaat er met onze kinderen gebeuren als wijzelf niet meer voor hen kunnen zorgen? Er zijn natuurlijk wel dag- en opvangcentra, maar die kosten handenvol geld voor jongeren als Hélène, die op een jarenlange wachtlijst staan voor een persoonsvolgend budget. Daarom hebben we het initiatief genomen om zelf een opvangplaats uit te bouwen: de leefboerderij Valkenisse.”

Zomerbar

De bedoeling is dat de hoeve een warme thuis biedt aan acht à tien jongvolwassenen met een licht mentale beperking, zoals Jules en Hélène. “We willen hen hier zo zelfstandig mogelijk laten wonen”, zeggen Rob en Martine. “Er zal een gemeenschappelijke leefruimte zijn, maar iedereen krijgt wel zijn eigen kamer en sanitair. We willen ook zorgen voor een zinvolle dagbesteding op maat waarbij ze zich verder kunnen ontplooien. We denken onder meer aan het verzorgen van de dieren of het onderhouden van de moestuin. Vrijwilligers en stagiairs kunnen onze bewoners daarbij assisteren.”

Maar voor het zo ver komt, ligt er nog flink wat renovatiewerk op de planken. Werk dat de vzw bovendien allemaal uit de eigen spaarpot moet bekostigen. “We hebben al wel wat centjes bij elkaar gekregen, onder meer door zelf een quiz te organiseren in de abdij. Dat bedrag moet volstaan om het vroegere fietsen- en kolenhok om te bouwen tot een sanitair blok. Eens dat klaar is, kunnen we op de hoeve zelf een aantal activiteiten inrichten. In augustus hebben we al zeker een moederdagbrunch, en we denken er ook aan om hier deze zomer een kleinschalige zomerbar op poten te zetten.”

‘Down the Road’

De vzw had gehoopt om dit jaar nog van start te kunnen gaan met een dagopvang, maar een hevige storm dit voorjaar heeft mogelijk roet in het eten gegooid. “Het dak van onze schuur is daarbij weggewaaid”, zegt Linda. “Daardoor hebben we heel wat opruimwerk gehad voor we deftig in gang konden schieten. We hopen nu dat we in de loop van 2020 een dagbesteding kunnen aanbieden. Wanneer we hier effectief bewoners kunnen laten overnachten, is af te wachten van hoe snel we de financiering rond krijgen. In het beste geval is dat over twee à drie jaar.”

Wie de vzw alvast een hart onder de riem steekt, is Dieter Coppens. De presentator van ‘Down the Road’ is aangesteld als peter van de leefboerderij. “Hélène heeft in 2018 deelgenomen aan ‘Down the Road’ en heeft op die manier Dieter leren kennen”, vertelt Linda. “Hij is een warm mens met een groot hart voor onze jongeren en we zijn dan ook heel fier dat hij zich als peter wil inzetten. En ook bij de buurtbewoners kunnen we al rekenen op tal van fijne reacties. We voelen ons hier dus heel welkom.”

Wie meer informatie wil over het project kan de vzw Valkenisse mailen via vzwvalkenisse@gmail.com of de Facebookpagina Valkenisse Hoeve volgen.