Vakantiekriebels vervangen speelpleinwerking Ben Conaerts

04 juni 2019

De jaarlijkse speelpleinwerking van Hemiksem krijgt deze zomer een nieuwe naam: de Vakantiekriebels. Vanaf maandag 1 juli tot en met vrijdag 23 augustus moeten de Vakantiekriebels vijf dagen per week voor speel- en sportplezier zorgen.

“Elke speelweek heeft een leuk thema met extra uitstappen en workshops”, zegt Yves Peeters van de vrijetijdsdienst. “We gaan onder meer naar het MAS, naar Bobbejaanland en naar Technopolis. We brengen ook een bezoek aan een magisch woud in Brussel en aan Comic Station in Antwerpen. Verder houden we een circusworkshop en gaan we knutselen, feesten en spelen. Het wordt dus een zomer vol pret.”

Je kan je kind inschrijven via de website www.vrijetijdsdiensthemiksem.be.