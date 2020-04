UNO-laan twee dagen onderbroken voor herstellingswerken Ben Conaerts

27 april 2020

Er worden sinds maandag dringende herstellingswerken uitgevoerd aan het wegdek in de UNO-laan. Daardoor is het niet mogelijk om de straat in en uit te rijden ter hoogte van het kruispunt met de Bouwerijstraat en Kleidaallaan. De werken zullen twee dagen in beslag nemen. Er wordt een plaatselijke omleiding voorzien.