Umicore en ENGIE schrappen twee van vier geplande windturbines, maar buurtbewoners blijven kritisch: “We laten beroep niet vallen” Ben Conaerts

05 mei 2020

17u11 0 Hemiksem Umicore en ENGIE zijn bereid hun windturbineproject op de site van Umicore terug te schroeven na bezwaren van de buurtbewoners. Twee van de vier geplande windturbines, die het dichtst bij de woonwijken waren ingetekend, worden geschrapt. Maar de actiegroep Het Zandmannetje ziet ook deze herziene versie niet zitten. “We laten ons beroep niet vallen”, klinkt het.

Het windturbineproject van Umicore en ENGIE kan al van in het begin op veel weerstand rekenen. Zowel de buurtbewoners als de gemeente Hemiksem lieten reeds weten het project niet te zien zitten. Desondanks besliste de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen vorig jaar om een vergunning toe te kennen voor de bouw van vier turbines. Maar na gesprekken met de plaatselijke actiecomités en overheden hebben Umicore en Engie beslist het originele project te herzien. In plaats van de oorspronkelijke vier willen zij nu slechts twee turbines bouwen. De twee windmolens die het dichtst bij de woonwijken in Hemiksem en Hoboken waren ingetekend, zullen niet in het finale voorstel opgenomen worden. Daardoor verdubbelt de afstand tussen de twee overblijvende turbines en beide woonkernen.

Strengere geluidsnormen

“Al in het initiële plan hadden ENGIE en Umicore een aantal vrijwillige stappen gezet om de impact op de omgeving tot een minimum te beperken”, zeggen Luc Gellens, Senior Vice President van Umicore, en Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux. “Een van de windturbines werd al verplaatst om de afstand met de woonwijken te vergroten, het effect van slagschaduw werd tot een minimum herleid en er werden strengere normen voor het geluid gehanteerd. Hiermee gingen we verder dan de wettelijke verplichtingen. In het nieuwe voorstel zullen deze engagementen behouden blijven. Bovendien zullen er geregeld geluidsmetingen uitgevoerd worden om aan te tonen dat aan de geldende geluidsnormen voldaan wordt.”

We eisten de zekerheid dat er zeker de eerstvolgende tien jaar geen aanvraag zou worden gedaan om de twee geschrapte turbines alsnog te bouwen. Maar dat wilde men niet op papier zetten Maarten Sterckx, actiegroep Het Zandmannetje

Meetpunten

Bij de actiegroep Het Zandmannetje is men maar deels tevreden over de herziening. “We zijn blij dat Umicore en ENGIE zich inschikkelijk hebben getoond. Waarschijnlijk gebeurde dat onder druk van ons sterke beroepsdossier”, reageert Maarten Sterckx van de actiegroep. “Maar we betreuren het dat zij niet tegemoet zijn gekomen aan onze bijkomende voorwaarden. We eisten de zekerheid dat er zeker de eerstvolgende tien jaar geen aanvraag zou worden gedaan om de twee geschrapte turbines alsnog te bouwen. Maar dat wilde men niet op papier zetten. Daarnaast eisten we dat in onze wijk een aantal meetpunten zouden worden opgesteld die continu het geluid zouden meten. Maar ook daartoe waren Umicore en ENGIE dus niet bereid.”

Mastodonten

“Het lijkt voor ons slechts een kwestie van tijd voor de twee geschrapte turbines zouden worden bijgebouwd”, redeneert Sterckx. “Bovendien hebben we bij gebrek aan een objectief meetpunt niets achter de hand indien we een klacht zouden hebben over geluidsoverlast. Dat alles maakt dat we niet akkoord kunnen gaan met het herziene project. We zijn ons nu samen met onze juristen aan het beraden over welke volgende stap we moeten zetten. Maar we gaan ons beroep zeker niet laten vallen en zullen ons tegen dit dossier blijven verzetten. Wij zijn niet tegen windmolens, maar mastodonten met een tiphoogte van 180 meter hoogte horen niet thuis vlak tegen een woonwijk.”