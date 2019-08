Tweede editie Hemix Fiësta focust op Cuba Ben Conaerts

05 augustus 2019

12u50 0 Hemiksem Voor het tweede jaar op rij organiseert de Middenstandsraad van Hemiksem het zomerevenement Hemix Fiësta. De Gemeenteplaats wordt daarvoor op zondag 25 augustus omgevormd tot een stukje Cuba.

De eerste editie van Hemix Fiësta stond vorig jaar nog in het teken van Spanje, maar voor de tweede editie zoeken de organisatoren van de Middenstandsraad van Hemiksem exotischere oorden op. Deze keer staat het zomerevenement in het teken van Cuba en de Caraïben.

“Bezoekers kunnen genieten van cocktails, snacks, ijscoupes, Cubaanse sigaren en live muziek”, klinkt het. “’s Namiddags kan je aanschuiven aan een barbecue in Cubaanse stijl, met ‘Caribbean ribs’ en ‘chimichurri burger’ of smullen van een exotisch ‘salsa menu’. De bekende dj Buscemi sluit de dag af met een portie zuiderse grooves.”

Net als vorig jaar kan je op Hemix Fiësta ook komen kennismaken met verschillende plaatselijke handelaars. Doorlopend wordt er ook kinderanimatie voorzien: springkastelen, een fietsparcours, een workshop boogschieten, kindergrime, enzovoort. Het gebeuren gaat net als vorig jaar om 11 uur van start met een fairtrade ontbijtbuffet.

Wie zich wil inschrijven voor het ontbijt, de barbecue of het ‘salsa menu’ kan dat doen tot en met donderdag 15 augustus. Dat kan je doen door je bestelling door te geven via middenstandsraad.hemiksem@gmail.com of aan het onthaal van het administratief centrum.