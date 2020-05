Twee auto’s branden uit, wellicht sprake van brandstichting Patrick Lefelon

09 mei 2020

23u19 0

In de Heuvelstraat vloog zondagavond rond 21 uur een geparkeerde auto in brand. Ook de auto die erlangs stond vatte vuur. De brandweer kon niet beletten dat er grote schade was aan de wagens. Het labo van de politie komt ter plaatse om de wrakken te onderzoeken. Mogelijk is er sprake van brandstichting.