Tot 54 maanden cel voor kopstukken georganiseerde dievenbende KAR

17 september 2020

14u08 0 Hemiksem Twee kopstukken van een vijfkoppige dievenbende zijn veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 54 maanden. Ze pleegden 72 diefstallen met braak, verspreid over vier Vlaamse provincies.

Dimitri D., Youssef A., Glenn D., Ann P. en Kevin J. waren tussen 30 juli en 2 december 2015 actief in tientallen gemeenten in de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en Oost- en West-Vlaanderen. Ze hadden het gemunt op handelszaken, kantines, jeugdhuizen, clublokalen en eetgelegenheden.

Het vijftal was vooral uit op cash geld. De beklaagden braken kassa’s open en ontvreemdden kluizen, die ze met een steekwagentje vervoerden. Sommige kluizen werden na het kraken gedumpt, andere werden ondergebracht in garagaboxes in Bonheiden en Duffel. Daarin werden gestolen goederen zoals elektronica en werkgerief verstopt.

De beklaagden verplaatsten zich met huurauto’s, afkomstig van dezelfde verhuurfirma in Mechelen. Ze gingen erg planmatig te werk en slaagden erin om camerasystemen onbruikbaar te maken. Als dat niet kon, vermomden ze zich. Uiteindelijk werden ze op heterdaad betrapt bij een inbraak in Hemiksem. Bij huiszoekingen werd een deel van de buit aangetroffen.

Dimitri D. en Youssef A. kregen beiden 54 maanden cel en een boete van 3.000 euro. Voor Glenn D. was de strafmaat achttien maanden cel. Ann P. kwam weg met een werkstraf van zestig uur. Kevin J. kreeg de vrijspraak bij gebrek aan bewijzen. De rechtbank ging niet in op het verzoek van de procureur tot onmiddellijke aanhouding van een van de kopstukken.