Tjen Mampaey geeft lezing over verzetsgroep De Zwarte Hand Ben Conaerts

17 september 2020

17u53 0 Hemiksem Op woensdag 23 september heeft bibliotheek IVEBICA Tjen Mampaey te gast. Hij komt er vertellen over De Zwarte Hand, een verzetsgroep uit de Tweede Wereldoorlog, met veel jongeren uit Klein-Brabant en de Rupelstreek.

Tjen Mampaey schreef eerder al een boek over De Zwarte Hand, een van de eerste verzetsgroepen in België. In bibliotheek IVEBICA vertelt hij over de manier waarop deze groep haar verzet pleegde.

“De Zwarte Hand heeft geen grote sabotagedaden op zijn actief, maar bestond uit opvallend veel jonge mensen die zich in Klein-Brabant en de Rupelstreek tegen de terreur van de nazi’s hebben verzet. Velen van hen hebben dat in de concentratiekampen met hun leven moeten bekopen”, licht hij toe.

De lezing vindt plaats om 20 uur in de bibliotheek van Hemiksem. De toegang bedraagt 5 euro. Je kan jezelf inschrijven via de website van IVEBICA.