Tieners ontsnappen uit ‘escape room’ in bib Ben Conaerts

26 februari 2020

17u48 0 Hemiksem Bibliotheek Ivebica organiseerde woensdagnamiddag een ‘escape room’ voor jongens en meisjes van 10 tot 12 jaar.

Dat je in een bibliotheek meer kan dan zomaar boeken lezen, is genoegzaam wel bekend. Maar dat je er ook aan een ‘escape room’ kan deelnemen, blijft toch eerder uitzonderlijk. Nochtans was dat precies waar bibliotheek Ivebica woensdagnamiddag mee uitpakte. Een tiental jongens en meisjes tussen 10 en 12 jaar kwam het avontuur graag meebeleven en probeerde uit de ‘escape room’ te ontsnappen. Om het slot te kunnen openen, moesten ze opdrachten uitvoeren, codes kraken en raadsels ontcijferen.