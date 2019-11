Tien uur twisten, swingen en shaken met ‘Danshart’ Ben Conaerts

19 november 2019

14u37 0 Hemiksem Het Depot Deluxe vormt op donderdag 21 november het decor van ‘Danshart’, een tien uur durende dansmarathon voor het goede doel. De organisatie is in handen van de lokale afdeling van S-Sport // Recreas.

“Hemiksem mag net als in 2015 en 2017 gastheer spelen voor het dansevenement”, zegt Hendrik Wastyn van S-Plus Hemiksem. “Dat werd telkens een groot succes. In 2015 slaagden we erin 8.000 euro en in 2017 9.000 euro over te maken aan het goede doel. Deze keer gaat de opbrengst naar MS Move to Sport, een Kontichse vzw die probeert mensen die aan Multiple Sclerose lijden te stimuleren om een actieve levensstijl te behouden.”

Danslustigen kunnen donderdag van 10 tot 20 uur terecht in het Depot Deluxe. De hele tijd weerklinkt er muziek van vroeger tot nu en worden er dansinitiaties, -demonstraties en -optredens gegeven. Om 10 uur komen een 85-tal schoolkinderen kennismaken met lijndansen en om 19 uur komt Gunther Neefs de aanwezigen verblijven met een bezoek. Doorlopend kan je genieten van een hapje en een drankje. Een toegangsticket voor ‘Danshart’ kost 2,5 euro.