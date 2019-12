Theater De Spiegel speelt familievoorstelling ‘Boks’ Ben Conaerts

10 december 2019

13u26 0 Hemiksem Theater De Spiegel speelt op zaterdag 14 december de familievoorstelling ‘Boks’. Er zijn nog slechts enkele tickets te verkrijgen.

‘Boks’ is een voorstelling voor kinderen van 1,5 tot 5 jaar over twee personen die ontdekken dat ze vastzitten in een kleine ruimte. Eerst heerst er verwarring, angst en onwennigheid, maar stilaan groeien ze naar elkaar toe met de nodige spanningen, botsingen en emoties.

Er zijn twee voorstellingen, om 14.30 en om 16.30 uur, telkens in het Depot Deluxe. Tickets kosten 9 euro en zijn te verkrijgen via de website www.ivebica.be.