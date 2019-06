Tentoonstelling krijgt publieksmoment Ben Conaerts

12 juni 2019

Op zondag 16 juni krijgt de tentoonstelling ‘From another point of view’ van Albertine Eylenbosch een extra publieksmoment. De kunstenares is van 11 tot 17 uur aanwezig om haar werken toe te lichten.

De tentoonstelling is te bekijken in de Academie voor Muziek en Woord en in het Administratief Centrum. “Diegenen die tijdens de standaard openingsuren van beide locaties niet de kans hebben om de expo te bezoeken, krijgen hiermee nog een extra opportuniteit”, klinkt het.

Albertine Eylenbosch is bijzonder veelzijdig. In haar portfolio zitten onder meer schilderkunst, grafiek, fotografie en zelfs tekeningen op iPad. Een groot deel van haar inspiratie ontleent ze uit haar reizen naar onder meer Egypte, Thailand, Cambodja, La Réunion en Venezuela.