Tegelmuseum pakt op Open Monumentendag uit met gerestaureerde kleibreekmolen Ben Conaerts

05 september 2019

16u26 0 Hemiksem Het Gilliot & Roelants Tegelmuseum pakt op zondag 8 september, ter gelegenheid van Open Monumentendag, uit met een nieuwe tentoonstelling. Bezoekers kunnen ook een volledig gerestaureerde kleibreekmolen bewonderen.

“De kleibreekmolen was een onmisbare machine in de industriële droogpersproductie van vloer- en wandtegels in Hemiksem”, zegt François Boddaert, secretaris van het beheersorgaan van het Gilliot & Roelants Tegelmuseum. “De indrukwekkende machine werd tussen 2012 en 2018 gerestaureerd door leerlingen van PTS Boom en zorgvuldig gemonteerd door de technische ploeg van Heemkring Heymissen. Met Open Monumentendag zal de volledig gerestaureerde machine voor het eerst publiek te bekijken zijn. Daarnaast kan de bezoeker in de nieuw ingerichte Pozzozaal ook de 150 mooiste art nouveautegels van Gilliot & Cie uit de Pozzocollectie gaan bewonderen.”

Grote belangstelling

Het Gilliot & Roelants Tegelmuseum kende deze zomer na de opening van de nieuwe Pozzozaal en de wisseltentoonstelling ‘Goede Vaart’ een onverhoopt grote belangstelling. Na speciale vermelding als bijzonder museum op VRT News kwamen honderden geïnteresseerde bezoekers uit heel Vlaanderen een kijkje nemen. Die eerste thematentoonstelling, met de titel “Goede vaart! Schepen en het maritieme thema op tegel”, is overigens ook nog altijd te bezoeken.

Tijdens Open Monumentendag is het tegelmuseum open van 10 tot 18 uur. Het museum blijft tot einde september open van woensdag tot zondag van 14 tot 17 uur en nadien enkel de eerste zondag van de maand.