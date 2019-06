Teater Tmoet Kunne speelt ‘De elfde mei’ Ben Conaerts

03 juni 2019

14u40 0

Teater Tmoet Kunne pakt deze week uit met een nieuwe toneelstuk. Op donderdag 6, vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 juni brengt het gezelschap ‘De elfde mei’ op de planken.

“Voor de tweede keer in onze 25-jarige geschiedenis programmeren we een komische thriller”, zegt voorzitter Ann Van den Eynde. “Twee verschillende verhaallijnen lopen door elkaar om uiteindelijk samen te vloeien in een verrassend einde. Het wordt voor onze ploeg sowieso een grote uitdaging, maar we vertrouwen op een goede afloop.”

‘De elfde mei’ gaat over een theatervereniging die een improvisatie-oefening houdt ter kennismaking. Maar wanneer ook privézaken de oefening binnensluipen, begint het allemaal uit de hand te lopen. Waar stopt de improvisatie en waar begint de realiteit?

De cast bestaat uit Magda Tilburgh, Jean-Pierre Verbeeck, Ann Van den Eynde, Gert De Schepper, Linda Bellens, Katy Revyn, Kevin Erna en Eef Verstreken. De regie is in handen van Stefan Staes. Johan Van Mechelen staat in voor de scenografie en Olivier Verhelst coördineert de decorbouw.

De voorstellingen vinden telkens plaats om 20 uur in zaal ’t Volkshuis in Hemiksem. Tickets kosten 12 euro en zijn te bestellen via tel. 0493 19 49 98. De voorstellingen van vrijdag en zaterdag zijn wel al uitverkocht.