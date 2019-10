Taverne De Cluyse organiseert nieuwe halloweentocht Ben Conaerts

28 oktober 2019

15u04 0 Hemiksem Taverne De Cluyse organiseert op donderdag 31 oktober voor het eerst een halloweenwandeling. De omgeving van de Scheldeoever zal daarbij dienstdoen als griezeldecor.

Uitbater Peter Mertens van De Cluyse heeft een pak vrijwilligers opgetrommeld om van de eerste halloweenwandeling een succes te maken. Deelnemers mogen zich onder meer verwachten aan een aantal onvergetelijke ontmoetingen met lugubere wezens. Onderweg kunnen ze zich warm houden met soep en jenever.

Vertrekken kan vanaf 20 uur in taverne De Cluyse. Na afloop wacht er ook nog een halloweenparty in de taverne, met verkiezing van de best verklede deelnemer. Deelnemen kost 2,5 euro per persoon. Wie erbij wil zijn, kan zich nog tot 29 oktober inschrijven in de taverne.