Taverne De Cluyse moet heropening uitstellen door coronadreiging: “Net zware investeringen gedaan” Ben Conaerts

13 maart 2020

15u16 12 Hemiksem Misschien nog meer dan voor de andere horecazaken is het caféverbod een probleem voor Taverne De Cluyse. Uitbater Peter Mertens is momenteel volop de keuken aan het vernieuwen en had op vrijdag 19 maart zijn zaak willen heropenen. Maar door de dreiging voor het coronavirus moet hij zijn taverne nog minstens tot en met 3 april dichthouden.

De café-uitbater bekijkt het zelf nog positief. “Nu ik niet meer klaar moet zijn tegen 19 maart, kan ik een versnelling terugschakelen en op een rustiger tempo werken”, knipoogt hij. “Maar verder zie ik alleen maar nadelen voor mijn zaak. Ik heb zware investeringen gedaan om mijn hele keuken te vernieuwen. Alleen al aan toestellen ben ik zo’n 2.000 euro kwijt. Als je nog geen jaar een café hebt, zoals ik, is dat heel veel geld. Ik had gehoopt het snel terug te kunnen verdienen, maar door het caféverbod zal ik wat langer moeten wachten.”

De investeringen waren volgens Mertens wel nodig. “Ik wou mijn keuken volledig in orde brengen met de bedoeling de mensen iets te eten te kunnen serveren. Hemiksem heeft niet zoveel tavernes waar je iets kan eten, dus daar is wel nood aan. Ik denk dan in de eerste plaats aan vol-au-vent, stoofvlees, een vispannetje, een spaghetti en een dagsoep. Hopelijk kan ik op 4 april mijn deuren opendoen en de mensen met mijn gerechten laten kennismaken. Daartegen zullen de hamsteraars wel stilaan door hun eigen voedselvoorraad heen zijn.” (lacht)