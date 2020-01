Sportverenigingen krijgen meer subsidie Ben Conaerts

06 januari 2020

12u52 0 Hemiksem Het gemeentebestuur trekt de jaarlijkse subsidiepot voor sportverenigingen op tot 22.500 euro. “Daarmee sluiten we nauwer aan bij het bedrag van de buurgemeenten”, zegt schepen van Sport Koen Scholiers (CD&V).

Hemiksemse sportverenigingen kunnen voortaan rekenen op een grotere subsidiepot van de gemeente. Terwijl het te verdelen bedrag voordien op 14.500 euro per jaar lag, wordt dit nu opgetrokken tot 22.500 euro per jaar. “Hiermee komen we tegemoet aan een vraag vanuit het verenigingsleven”, zegt schepen van Sport Koen Scholiers (CD&V). “Bovendien benaderen we nu het niveau van het onze buurgemeenten.”

De eenvoudige basissubsidie voor kleine clubs stijgt tot 500 euro. Verenigingen die een volledig dossier indienen voor werkingssubsidies, kunnen rekenen op een groter te verdelen restbedrag. “We gieten alle subsidies in één reglement”, aldus Scholiers. “Het is de bedoeling om het volledige bedrag jaarlijks te verdelen onder te verenigingen. We blijven ook trainers- en bestuurderscursussen aanmoedigen, zodat clubs hun werking nog kwaliteitsvoller kunnen maken.”