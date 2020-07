Sportievelingen leven zich uit op beachvolleybaltornooi Ben Conaerts

12 juli 2020

14u42 0 Hemiksem Volleybalclub Hellvoc organiseerde zaterdag een beachvolleybaltornooi aan de sporthal in Hemiksem. Een stuk kleinschaliger dan het bekende jaarlijkse tornooi Hellvoc Beach in Schelle, maar dat kon de pret van de deelnemers niet drukken.

Ieder jaar organiseert volleybalclub Hellvoc een beachvolleybaltornooi op het kerkplein in Schelle. Door de coronamaatregelen kon dat evenement dit jaar niet doorgaan. Maar in plaats van bij te pakken te blijven zitten, besloot de club een kleinschaliger tornooi te organiseren, op het strandveldje nabij de sporthal in Hemiksem. Daar kwamen zaterdag tientallen volleyballers het tegen elkaar opnemen. Nadat de gemengde duo’s het beste van zichzelf hadden gegeven, traden in de ‘King of the Court’-competitie de toppers aan. Een stralend zonnetje, een frisse pint op het terras en strandvolleybal op topniveau: even leek corona slechts een verre nachtmerrie.

“Het is natuurlijk niet te vergelijken met Hellvoc Beach, dat we jaarlijks eind juni in Schelle organiseren”, zegt Wouter Celen van Hellvoc. “Daar beschikken we over zestien velden, terwijl we het hier in Hemiksem moeten doen met één veldje. Het spreekt voor zich dat het voor onze club een stevige financiële aderlating is dat we Hellvoc Beach dit jaar moesten afgelasten. Maar ik denk dat we allemaal blij zijn dat we opnieuw terug samen op het veld kunnen staan en onze favoriete sport kunnen beoefenen. Dat was waar het vandaag vooral om draaide.”