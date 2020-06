Sporthal krijgt nieuwe sportvloer Ben Conaerts

03 juni 2020

In de gemeentelijke sporthal is de aangekondigde vernieuwing van de sportvloer van start gegaan.

De sportvloer in de sporthal wordt druk gebruikt door verschillende Hemiksemse sportclubs en was aan een grondige vernieuwing toe. Nu het sportseizoen stilligt, neemt de gemeente dan ook de gelegenheid om de vloer te vervangen. “Ook in coronatijden stellen we geen investeringen uit en blijven we investeren in onze sportinfrastructuur”, zegt schepen van Sport Koen Scholiers (CD&V). “In dit geval gaat het om een investering van meer dan 100.000 euro. Hiermee bieden we mooie vooruitzichten voor onze sportverenigingen. De werken zouden tegen midden juli moeten klaar zijn, dus ruim voor de start van het volgende sportseizoen.”