Spooroverweg Bouwerijstraat gesloten tijdens nacht van 8 op 9 november Ben Conaerts

05 november 2019

Tijdens de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 november wordt er gewerkt aan de spooroverweg aan de Bouwerijstraat. De betonplanten tussen de sporen moeten hersteld worden. Daardoor zal de overweg volledig afgesloten tussen 22 en 6 uur. Tijdens de werken is daar geen enkel verkeer mogelijk, ook niet voor voetgangers en fietsers.

Er is een wegomleiding via de Bosstraat voor wie van de Sint-Bernardsesteenweg komt. Wie vanuit de Bouwerijstraat de overweg wil nemen, moet omrijden via de Atletiekstraat om zo via de Georges Gilliotstraat de overweg te nemen naar de Sint-Bernardsesteenweg. Het vrachtverkeer wordt omgeleid via Schelle of Hoboken.