Sp.a trakteert marktgangers op late valentijn Ben Conaerts

17 februari 2020

14u53 0 Hemiksem Sp.a Hemiksem houdt op de wekelijkse markt van woensdag 19 februari een valentijnsactie. Met hartvormige pralines en rode jenever zullen de leden de marktgangers trakteren op een late valentijn.

“Met deze actie willen we tonen dat we aan lokale politiek doen uit liefde voor de gemeente”, zegt voorzitter Stefan Van Linden. “Tegelijkertijd is het een kans om te luisteren naar de bezorgdheden van de marktgangers. Maar we willen ook een boodschap brengen rond een thema dat Hemiksem overstijgt, maar wel heel wat Hemiksemnaren aanbelangt. Namelijk de eis van linkse partijen en organisaties voor een minimumloon van 14 euro.”

“Op valentijn doen we allemaal graag iets speciaals voor onze geliefde”, zegt Rodney Talboom (sp.a). “We geven een bosje bloemen, een etentje of een doosje pralines. Voor mensen met een loon lager dan 14 euro per uur zijn dat soort uitgaven echter niet vanzelfsprekend. Dan krijgt Valentijn snel een bittere nasmaak. En die nasmaak moet weg. Iedereen verdient een bruto uurloon van 14 euro. Dat is het minimum om degelijk te kunnen leven.”

De wekelijkse markt vindt plaats van 8 tot 12 uur op de Gemeenteplaats.

