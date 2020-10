Sp.a Hemiksem zamelt winterjassen in voor kansarme gezinnen Ben Conaerts

13 oktober 2020

14u02 0 Hemiksem Sp.a Hemiksem organiseert op zaterdag 17 oktober, de Werelddag voor Verzet tegen Armoede, een inzameling van winterjassen voor kansarme gezinnen.

“1 kind op 7 groeit op in armoede”, weet Stefan Van Linden, voorzitter van sp.a Hemiksem. “Voor een rijke regio als Vlaanderen is dat veel te veel. De coronacrisis heeft dit probleem alleen maar erger gemaakt. Daarom wil onze afdeling op 17 oktober dit thema op de kaart zetten en concrete hulp bieden.”

De socialisten staan die dag van 14 tot 18 uur met een standje op de Gemeenteplaats. Daar zamelen ze winterjassen in, die ze zullen schenken aan de vzw Tochtgenoten, een vereniging die zich inzet rond het bestrijden van kansarmoede in Hemiksem. Iedereen die een winterjas heeft die hij niet meer aandoet, voor kinderen of volwassenen, mag zijn exemplaar komen schenken.

Ook op 17 oktober zullen in het straatbeeld enkele grote QR-codes verschijnen. Als je die scant met je smartphone, krijg je een pakkende getuigenis te horen van iemand die met armoede geconfronteerd wordt.

“Onze gemeente doet al veel om armoede te bestrijden, maar echte structurele veranderingen kunnen enkel van de hogere overheden komen. Zo is het beloofde minimumpensioen van 1.500 euro broodnodig, evenals de verhoging van de uitkeringen tot aan de armoedegrens, een versterking van de sociale zekerheid en een minimum uurloon van 14 euro voor iedereen die werkt”, aldus Van Linden.