Socialisten rollen rode loper uit voor gemeentepersoneel Ben Conaerts

01 mei 2020

16u28 4 Hemiksem De Hemiksemse socialisten hebben de Dag van de Arbeid niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Zij rolden bij verschillende gemeentelijke gebouwen letterlijk een rode loper uit om het personeel een hart onder de riem te steken.

“Ondanks de zware beproevingen van de coronamaatregelen zijn er ook in Hemiksem nog heel wat mensen die blijven werken”, zegt Stefan Van Linden, voorzitter van sp.a Hemiksem. “Ze houden op die manier de gemeente en de maatschappij mee draaiende. Denk maar aan de gemeentearbeiders die het groen en de gebouwen onderhouden, de leerkrachten die al wekenlang opvang voorzien, de ambtenaren op het gemeentehuis, de politie, de brandweer en natuurlijk het verzorgend en verplegend personeel. Voor hen rollen we graag de rode loper uit.”

Dat bedoelen de socialisten ook letterlijk. Aan de vooravond van 1 mei rolden ze bij verschillende gemeentelijke gebouwen een rode loper uit. Wie in het gemeentemagazijn, de brandweerkazerne, het gemeentehuis, het rusthuis en de serviceflats werkt, mocht zich bij het binnenkomen even VIP wanen. “Al deze mensen staan voor ons symbool voor iedereen die dag in dag uit Hemiksem en de maatschappij draaiende houdt”, zegt Van Linden. “Zij verdienen wat ons betreft meer dan een dagelijks applaus. Zij verdienen echt respect, ook na deze crisis.”