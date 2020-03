Socialisten blazen 1 mei-festiviteiten al af: “Afremmen van corona krijgt prioriteit” Ben Conaerts

19 maart 2020

15u22 0 Hemiksem De Hemiksemse socialisten hebben nu al beslist al hun activiteiten rond het Feest van de Arbeid op 1 mei af te gelasten. “In de huidige omstandigheden vinden we het niet verstandig om het te laten doorgaan”, aldus sp.a Hemiksem.

Het midden van de lente, dat zijn doorgaans hoogdagen voor de socialisten. 1 mei en de weken en dagen in de aanloop ervan staan normaal gezien bol van de activiteiten, zoals een quiz, een kaartprijskamp, een diner en een fuif. In de huidige omstandigheden acht het partijbestuur van sp.a Hemiksem het helaas niet verantwoord deze activiteiten nog door te laten gaan. “Het afremmen van de verspreiding van het coronavirus moet de volledige prioriteit krijgen”, aldus lokaal voorzitter Stefan Van Linden. “We moeten die vaak genoemde curve van besmette en gehospitaliseerde getroffenen uitvlakken, om onze gezondheidszorg de mogelijkheid te geven iedereen de zorg te geven die nodig is. Het is met spijt in het hart, maar uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Voor de trouwe leden die traditioneel in de bloemetjes gezet worden op de vooravond van 1 mei zal een alternatief uitgewerkt worden later op het jaar.”