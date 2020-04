Sloop van oude middelbare school start na paasvakantie Ben Conaerts

15 april 2020

13u31 0 Hemiksem Na de paasvakantie wordt er gestart met de afbraak van de oude middelbare school in de Bouwerijstraat. Het gebouw staat al meer dan twintig jaar leeg en is doorheen de jaren uitgegroeid tot een kankerplek in de gemeente.

Er wordt al jaren over gesproken, maar nu is het stilaan zo ver: de oude middelbare school in de Bouwerijstraat verdwijnt onder de sloophamer. Het bedrijf Lamifil, dat de gronden en gebouwen in 2018 verwierf, heeft daartoe in samenspraak met de gemeente de opdracht gegeven. De afbraakwerken zullen starten na de paasvakantie en een tweetal maanden duren. De exacte startdatum is nog afhankelijk van de evolutie van het coronavirus, maar verwacht wordt dat de sloopwerken tegen midden juli zijn afgerond.

Met deze afbraak wordt komaf gemaakt met een van de twee zogenaamde ‘kankerplekken’ van Hemiksem. Samen met de bloemmolens op de grens met Schelle is de leegstaande school al jaren een bron van overlast voor de omwonenden. Gedurende de meer dan 20 jaar leegstand werden het schoolgebouw en het terrein errond blootgesteld aan vandalisme, verkrotting en kraakacties.

Na de werken zal het braakliggend terrein worden afgesloten met een omheining om ongeoorloofde toegang en sluikstorten tegen te gaan. Op middellange termijn zal Lamifil een deel van het terrein in gebruik nemen. Voor de rest van het perceel zal de gemeente een ruimtelijk uit-voeringsplan (RUP) opstellen om het een nieuwe bestemming te geven. In afwachting daarvan wordt er een groene zone aangelegd.