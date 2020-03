Skatepark wordt uitgebreid: gebruikers kunnen input geven Ben Conaerts

02 maart 2020

12u30 0 Hemiksem Het skatepark aan het gemeentelijk sportcentrum krijgt binnenkort een uitbreiding. Daarvoor wordt gerekend op de input van de plaatselijke skategemeenschap.

“We gaan het skatepark een extra stukje beton geven, speciaal voor de beginnende skaters”, zegt schepen van Sport Koen Scholiers (CD&V). “De beginnende boarders kunnen dan op een apart deel hun eerste stappen op het skateboard zetten. Bij het ontwerp van het huidige skatepark was de lokale ‘skatecrew’ al nauw betrokken en dat willen we zo houden. Daarom gaan we voor het ontwerp van de uitbreiding opnieuw bij hen te rade.”

De gemeente organiseert op dinsdag 3 maart een overleg over de uitbreidingsplannen. Iedereen is welkom om input te komen geven. Het overleg vindt plaats om 19 uur in café Touché in de sporthal.