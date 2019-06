Scouts timmeren oud schoolgebouw om tot thuishaven, koop een plank en steun hen Ben Conaerts

01 juni 2019

15u09 0 Hemiksem Het oude gebouw van de Regenboogschool ondergaat stap voor stap een metamorfose.Scouts Hemiksem vormt het oude schoolgebouw om tot een nieuwe thuishaven: Fort 34. Wie dat wenst, kan de jeugdbeweging financieel steunen en symbolisch mee aan het gebouw timmeren. “Hoe meer steun, hoe sneller we alles rond kunnen krijgen”, zegt voorzitter Joris Hillaert.

Scouts Hemiksem – een vereniging van zo’n 130 jongens tussen 6 en 18 jaar – kent een bewogen tijd. Amper enkele jaren nadat ze hun lokalen in de Lindelei mochten inruilen voor een stek in het Depot Deluxe, ligt er nu opnieuw een verhuis voor de boeg. Als alles volgens plan verloopt, verhuizen ze deze zomer naar het oude gebouw van de Regenboogschool. In het Fort 34, zoals de scouts hun nieuwe thuisbasis noemen, zullen ze ook het gezelschap krijgen van de oud-scouts van het Voshem. Ruimte is er sowieso genoeg, maar er ligt nog wel wat werk op de plank.

“Al sinds het begin van het jaar zijn we hier samen met oud-leden en sympathisanten aan de slag”, zegt voorzitter Joris Hillaert. “We hebben het gebouw intussen al opnieuw voorzien van alle nutsvoorzieningen, zoals water en elektriciteit, en van nieuwe verwarmingsketels. De volgende stap wordt de renovatie van de gevel, die zal worden ingepakt in hout. Dat geeft niet alleen een leuker uitzicht, maar ook de kans om de raampartijen te verkleinen. In augustus zouden de werken klaar moeten zijn, zodat onze leden tegen september kunnen verhuizen.”

Verder krijgt de oude speelplaats van de school tegen het najaar een makeover. Daarbij moet ongeveer 150 vierkante meter beton plaats ruimen voor een groene invulling. “We gaan de koer ontharden en omtoveren tot een leuke, groene en speelse omgeving waar onze leden zich kunnen uitleven”, aldus Hillaert. “Het wordt een stukje groene oase, een wadi, die dient als een infiltratiesysteem voor hemelwater. Al het hemelwater van de verharding en de daken kan zo op een natuurlijke manier in de bodem infiltreren.”

In een tweede fase worden lokalen gecreëerd voor de oud-leidingsvereniging Voshem en voor de net gestopte leiding. Tezelfdertijd wordt het tweede deel van de gevel gerenoveerd en wordt de sanitaire ruimte op het gelijkvloers aangepakt. “Eén deel van het sanitair wordt een apart toilet voor volwassenen, terwijl het andere deel wordt omgevormd tot een keuken. Onze bedoeling is namelijk om hier, in een derde en laatste fase, ook een polyvalente zaal te bouwen voor evenementen. Inwoners zullen die zaal kunnen huren.”

Financiële steun gezocht

Wanneer het hele project voltooid zal zijn, hangt af van de financiering. Om die zo snel mogelijk rond te krijgen, zijn de scouts gestart met een sponsoractie. “Iedereen kan een plank kopen van onze nieuwe gevel”, zegt scoutsleider Seppe Pauwels. “Je kan al een plank kopen voor 15 euro. Van de 900 beschikbare planken zijn er nog altijd zo’n 800 te koop. De bedoeling is dat we later in de inkomhal van het gebouw miniatuurversies van de planken hangen, met daar telkens de naam van de sponsor op.”

Alle info over de sponsoractie is te vinden op de website www.iksteuneenplank.be. Wie liever de handen uit de mouwen steekt, is dan weer welkom een van de ‘bouwdagen’ van de Scouts. De volgende werkdag vindt plaats op zaterdag 8 juni van 9 tot 17 uur.