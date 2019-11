Scouts Hemiksem organiseren wafelenbak Ben Conaerts

01 november 2019

14u39 0 Hemiksem De Scouts Hemiksem organiseren opnieuw hun jaarlijkse wafelenbak. Op zondag 3 november kan je daarvoor terecht in de nieuwe scoutslokalen aan de Provinciale Steenweg.

Al sinds 1947 bieden de Scouts Hemiksem met hun jaarlijkse wafelenbak de inwoners van Hemiksem en omstreken versgebakken Brusselse wafels aan. Op het menu staan wafels met suiker, met slagroom, met slagroom en krieken en met slagroom, maltesers en chocoladesaus. De Scouts kunnen de opbrengst goed gebruiken, nu ze net verhuisd zijn naar hun nieuwe lokalen aan de Provinciale Steenweg: het zogenaamde Fort 34.

Vrijdag gingen alvast de eerste wafels over de toonbank. Maar wie een herkansing wil, kan op zondag 3 november naar de scoutslokalen afzakken. Van 11 tot 18 uur kan je er terecht om wafels te eten of mee te nemen naar huis. Meer info is te vinden op de website www.ikwileenwafel.be.