Schepen zet stap terug: “Combinatie met voltijdse job als maatschappelijk werker is onhaalbaar” Ben Conaerts

28 februari 2020

11u36 0 Hemiksem Schepen Caroline Van Vracem (Groen) houdt het binnenkort voor bekeken als schepen. De combinatie met haar carrière als maatschappelijk werker is naar eigen zeggen onhaalbaar. Zij zal worden opgevolgd door Jo Van Havere (Groen).

Caroline Van Vracem werd met de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 verkozen tot schepen. Ze zette zich het afgelopen jaar in voor de bevoegdheden Cultuur, Patrimonium en Ontwikkelingssamenwerking. Nu moet ze omwille van professionele redenen echter een stap terugzetten. Ze geeft haar schepenambt door aan opvolger Jo Van Havere (Groen).

“Het is een weloverwogen maar moeilijke beslissing geweest. Ik moest een keuze maken tussen mijn carrière als maatschappelijk werker enerzijds en mijn carrière als schepen anderzijds. Na de verkiezingen van 2018 ben ik halftijds gaan werken om mijn rol als schepen op een degelijke manier te kunnen opnemen. Maar nu komt er een mogelijkheid op mijn pad die een voltijds engagement vraagt, dus moest ik een knoop doorhakken. Ik ben van het idee dat als ik iets doe, ik het ook goed wil doen en er de tijd en energie in wil steken die nodig is. Een voltijdse job combineren met een schepenambt is voor mij daarom niet haalbaar.”

Van Havere zal vanaf 1 april de bevoegdheid als schepen van Cultuur, Patrimonium en Ontwikkelingssamenwerking overnemen. Van Vracem zal zijn plek als gemeenteraadslid innemen. “Als schepen heb ik lijnen uitgezet waar ik erg trots op ben en waar ik ook als gemeenteraadslid actief mijn schouders onder zal blijven zetten”, aldus Caroline Van Vracem.