Sammy Mahdi gastspreker op nieuwjaarsreceptie CD&V Hemiksem Ben Conaerts

03 januari 2020

13u21 0

CD&V Hemiksem organiseert op zondag 5 januari zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Als gastspreker wordt deze keer nationaal jongerenvoorzitter Sammy Mahdi uitgenodigd. Mahdi is afkomstig uit Molenbeek, heeft Iraakse roots en was recent in de running om voorzitter te worden van CD&V.

De nieuwjaarsreceptie vindt plaats om 12 uur in zaal Welzijn. De toegang is gratis.