S-Plus Hemiksem schenkt meer dan 10.000 euro aan MS Move to Sport Ben Conaerts

27 januari 2020

16u02 0 Hemiksem S-Plus Hemiksem heeft een cheque van 10.443,84 euro kunnen overhandigen aan MS Move to Sport. Het bedrag werd ingezameld tijdens de tweejaarlijkse dansmarathon Danshart in het Depot Deluxe.

Honderden mensen kwamen in november vorig jaar meedansen op Danshart in het Depot Deluxe. Tien uur lang konden zij er twisten, shaken en zelfs rolstoeldansen op de meest uiteenlopende muziek. Het evenement, dat in goede banen werd geleid door de lokale afdeling van S-Plus, heeft in totaal 10.443,84 euro opgeleverd. Dat bedrag werd door S-Plus nu overhandigd aan MS Move to Sport, een Kontichse organisatie die MS-patiënten wil stimuleren om een actieve levensstijl te behouden.