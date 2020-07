Rust uit op bankje en geniet van theater via podcast Ben Conaerts

28 juli 2020

17u21 0 Hemiksem Wie deze zomer in Hemiksem, Schelle en Niel even uitrust op een zitbank, kan daar van het splinternieuwe podcasttheaterproject ‘Het Bankje’ genieten. Door een QR-code te scannen, opent zich een verzameling van dialogen en gesprekken waar je ter plaatse naar kan luisteren.

OPENDOEK, de koepel van het amateurtheater in Vlaanderen en Brussel, lanceerde eerder deze maand ‘Het bankje’, een podcast die in coronatijden theater tot bij het publiek brengt. Om dit zomerse project te verwezenlijken, werden verschillende disciplines uit de amateurkunsten samengebracht: theatermakers en acteurs, schrijvers en visueel-grafische talenten gaven samen vorm aan diverse intieme, bizarre, aangrijpende dialogen. Dankzij een samenwerking van de gemeentediensten en de cultuurdienst van IVEBICA kan je nu ook in Hemiksem, Schelle en Niel de dialogen beluisteren.

“Door het scannen van de QR-code op een van de bankjes met je smartphone, word je als toevallige voorbijganger getuige van de gesprekken die zich mogelijk hebben afgespeeld op de plek waar je zit”, klinkt het. “In Hemiksem kan je de podcast ontdekken via een QR-code op banken in het park rond de Sint-Bernardusabdij. In Schelle kan je de codes onder meer terugvinden op bankjes langs de dijk, de Maeyelei en de Tolhuisstraat. In Niel zijn de QR-codes vooral terug te vinden op bankjes aan de dijk.”

De podcast ‘Het bankje’ is te beluisteren tot en met 31 augustus 2020. Meer informatie is te vinden op https://www.opendoek.be/hetbankje.