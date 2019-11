Restaurant SELSation stijgt naar 13,5 in nieuwste Gault&Millau Ben Conaerts

04 november 2019

17u35 0 Hemiksem De lancering van de nieuwe Gault&Millau bracht maandag opnieuw goed nieuws voor Wouter Sels en Sandra Van de Straete. Hun restaurant SELSation kreeg een score van 13,5 op 20, niet slecht voor een zaak die nog geen twee jaar open is. “We zijn heel tevreden, al is het jammer dat we de 14 niet hebben gehaald.”

SELSation blijft in de smaak vallen van de recensenten van Gault&Millau. Het restaurant kreeg vorig jaar al een eerste vermelding met een score van 13 op 20. In de nieuwste editie van de restaurantgids is de score nog eens met een half punt opgetrokken: 13,5. “We zijn heel tevreden”, reageert chef-kok Wouter Sels. “We hadden ergens wel een kleine stijging verwacht. Vorig jaar waren we amper twee weken open toen de recensent van Gault&Millau langskwam. Dus het is mooi om bevestigd te zien dat we sindsdien een stap vooruit hebben gezet. Maar het is ook wel wat jammer dat we net niet de kaap van de 14 hebben kunnen halen. Dat had nóg leuker geweest.” (lacht)

In SELSation serveert Wouter, samen met zijn echtgenote Sandra, vijf avonden per week een gastronomisch menu met Frans-Japanse invloeden. Het restaurant opende in februari 2018 haar deuren en is op korte tijd uitgegroeid tot een culinaire parel met weerklank ver buiten de Rupelstreek. “De vermelding in Gault&Millau vorig jaar heeft ons heel veel goed gedaan”, zegt Wouter. “Een nieuw restaurant dat meteen 13 op 20 kreeg: veel mensen wilden dat weleens komen uitproberen. Vermits we gelegen zijn in een rustige woonwijk, is het van dat soort reclame dat we het moeten hebben. Hopelijk zorgt de 13,5 nu voor een gelijkaardig effect. Intussen blijven we gewoon verder doen zoals we bezig zijn. We leggen de lat hoog en brengen verbeteringen aan waar we kunnen.”

Meer info is te vinden op de website www.selsation.be.

Hieronder vind je een overzicht van alle restaurants uit de provincie Antwerpen die in de nieuwste editie van Gault&Millau zijn opgenomen.