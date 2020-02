Rekenhof publiceert mandatenlijst van politici: hoeveel verdiende uw burgemeester in 2018? Ben Conaerts

14 februari 2020

16u42 0 Hemiksem Het Rekenhof maakte vrijdagochtend de mandatenlijst van onze politici bekend. De recentste lijst bundelt de jobs en de verdiensten van 2018. Wij namen de situatie in Hemiksem onder de loep.

In het Hemiksemse gemeentebestuur is schepen Jenne Meyvis (Groen) met negen jobs de mandatenkoning. Als schepen kreeg hij in 2018 een brutoloon tussen de 10.000 en 50.000 euro. Dat schepenambt combineerde hij met zijn job als bediende bij de vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen en met drie bezoldigde mandaten bij Igean. Zijn overige vier mandaten waren onbezoldigd.

Burgemeester Luc Bouckaert (CD&V) verdiende als burgemeester van Hemiksem een brutobedrag tussen de 50.000 en de 100.000 euro, maar had daarnaast nog zes andere mandaten, waarvan twee bezoldigd. Zo was hij actief als bediende bij Umicore Hoboken, goed voor een brutobedrag tussen de 10.000 en 50.000 euro, en kreeg hij een vergoeding tussen de 1 en 5.000 euro voor zijn mandaat als bestuurder bij De Ideale Woning.

