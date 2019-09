Proefproject met schoolstraten aan Zonnekesschool en Het Klaverbos stopgezet Ben Conaerts

06 september 2019

De schoolstraten aan de Zonnekesschool en Het Klaverbos krijgen dit schooljaar geen vervolg. Begin mei werd het initiatief ingevoerd als proefproject om meer veiligheid te creëren in de schoolomgeving. Maar het gemeentebestuur heeft het project geëvalueerd en niet positief bevonden.

“We zagen dat er aan de rand van de straten nieuwe problemen ontstonden”, zegt schepen van Mobiliteit Jenne Meyvis (Groen). “Daarom hebben we beslist om de schoolstraten weer af te voeren. Maar we blijven bekijken hoe we de verkeersveiligheid in de buurt van de scholen kunnen verhogen. Dan denken we bijvoorbeeld aan de invoering van fietsstraten.”