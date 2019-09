Prijzen fotowedstrijd ‘#Filternofilter’ uitgereikt Ben Conaerts

03 september 2019

15u44 0 Hemiksem Fotokring Licht en Schaduw en IVEBICA hebben de prijzen van ‘#Filternofilter’ uitgereikt. Dat is een fotowedstrijd voor jongeren van 12 tot en met 26 jaar. Uit 53 inzendingen werden tien laureaten geselecteerd, waarvan er drie een juryprijs kregen.

Opvallende laureate was Hélène Van Peborgh, een 23-jarige hobbyfotografe met het syndroom van Down . “Ik maak al foto’s van kleins af aan”, vertelt ze. “Het liefst fotografeer ik dingen die roestig en verweerd zijn, al laat ik me soms ook inspireren door de natuur. Ik heb met drie foto’s deelgenomen aan de wedstrijd en ik ben apetrots dat ik het tot een van de laureaten heb geschopt. De jury wist niet eens dat ik een beperking had.”

Een selectie van 30 foto’s van de wedstrijd zijn vanaf 30 september tot en met 15 januari te bezichtigen in de Academie voor Muziek en Woord.