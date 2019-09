Petitie voor behoud Waterbus: “Onze stem laten horen aan iedereen die mee beslist” Ben Conaerts

18 september 2019

17u36 0 Hemiksem Het nieuws dat het voortbestaan van de Waterbus niet langer gegarandeerd is, leidt tot ongerustheid in Hemiksem. Een aantal ongeruste bewoners is gestart met een petitie en een Facebookgroep om hun stem te laten horen.

De Waterbus is sinds de start in 2017 een gigantisch succes. Al meer dan 800.000 mensen maakten gebruik van de veerdienst om zich te verplaatsen over de Schelde tussen Lillo en Hemiksem of over het Albertkanaal richting Wijnegem. Maar eerder deze week raakte bekend dat de Antwerpse haven niet langer kan instaan voor de kosten van de Waterbus en dat ze hoopt dat de Vlaamse overheid de rol zal overnemen. Dat leidt bij heel wat gebruikers tot ongerustheid, ook in Hemiksem. Daar is men nu gestart met een online petitie om te pleiten voor het behoud en zelfs de uitbreiding van de Waterbus.

“De Waterbus doet het prima”, zegt Manuel Lootens, initiatienemer van de Facebookgroep ‘Fans van DeWaterbus’ en de online petitie. “Het is zelfs zo dat ze vaak mensen moeten weigeren omdat de bus overvol zit. Ook met de strengere regelgeving die ingaat van de LEZ in Antwerpen, is de Waterbus een enorm goed alternatief. Nu het Havenbedrijf druk in de weer is met gesprekken over het financiële luik, moet iedereen afwachten wat de uitkomst zal zijn. Maar met deze petitie willen we toch al zeker onze stem laten horen aan iedereen die beslist over de toekomst van de Waterbus. Het is niet enkel het luik van de stopzetting waarmee we het niet eens zijn, wij zijn zelfs voor een uitbreiding van de route met meer stopplaatsen zoals in Temse.”

De petitie is te vinden op deze website.