Parklaan wordt heraangelegd als fietsstraat Ben Conaerts

08 juni 2020

17u00 0 Hemiksem De Parklaan wordt volledig heraanlegd. De werken zijn op maandag gestart en zullen nog tot december in beslag nemen.

“Er wordt in verschillende fases gewerkt en plaatselijk zal er een omleiding voorzien worden”, luidt het bij de gemeentediensten. “Na voltooiing van de werken in december zal de Parklaan omgevormd zijn tot fietsstraat.”

In een fietsstraat zijn auto’s toegelaten, maar ze mogen de fietsers niet voorbijsteken en de snelheid is beperkt tot 30 kilometer per uur. De fietsers mogen de hele breedte van de rijbaan gebruiken in hun rijrichting.