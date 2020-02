Parkeerplaatsen in Atletiekstraat worden verhard Ben Conaerts

14 februari 2020

12u55 0 Hemiksem Op maandag 17 februari starten er werken voor het verharden van parkeerplaatsen in de Atletiekstraat. Dat gebeurt over een lengte van 100 meter, aan de zijde tussen de Nieuwe Dreef en de Georges Gilliotstraat.

Tijdens de duur van de werken wordt de zijde aan de parkeerstrook versmald, zodat er veilig kan gewerkt worden. In de Atletiekstraat zal er beurtelings in elke richting tussen de Nieuwe Dreef en de Georges Gilliotstraat gereden kunnen worden. Er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst om het verkeer in goede banen te leiden.