Oud-Scouts organiseren jaarlijkse VOSHEM-feesten Ben Conaerts

22 september 2020

13u35 0 Hemiksem De Oud-Scouts organiseren van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september hun jaarlijkse VOSHEM-feesten. Op het programma: een kaartprijskamp, een bieravond en heel wat lekkers.

Op vrijdag wordt om 19.30 uur afgetrapt met een grote kaartprijskamp. Er wordt 2 euro inleg gevraagd, maar de pot wordt voordien al aangedikt met 50 euro door de organisatie. De toegang is vrij. Op zaterdag en zondag kan je komen smullen van mosselen, steak, stoofvlees of salade met feta. Dat kan telkens tussen 12 en 21 uur, al moet je wel op voorhand een tijdsslot reserveren en komen eten in je bubbel. Er zijn drie tijdssloten waaruit je kan kiezen: tussen 12 en 15 uur, tussen 15 en 18 uur en tussen 18 en 21 uur. Op zaterdag vanaf 19 uur wordt er een bieravond ingericht met allerlei streekbieren en zware bieren. Die is wel toegankelijk zonder reservatie, maar ook hier gelden natuurlijk de coronaregels voor de horeca.

Wie een tijdsslot wil reserveren om te komen eten, kan dat doen tot woensdag 23 september via info@voshem.be. Je moet je naam, het aantal personen, je voorkeurdatum en je tijdsslot en je bestelling opgeven.