Organisatie eerste editie circusfestival tevreden: “wat ons betreft volgend jaar tweede editie” ADA

13 juli 2019

Ongeveer 4.000 acrobaten, toekomstige acrobaten en nieuwsgierigen zakten af naar de eerste editie van circusfestival Acrobat in Hemiksem. En daar is de organisatie best tevreden mee. “Het weer was heel bepalend voor ons en dat was wat wisselvallig. Zaterdag was dan weer een topdag”, vertelt Daan Yperman, zakelijk directeur van circusschool Ell Circo D’ell Fuego. Positief is dan weer dat het festival kon rekenen op heel wat mond-tot-mondreclame.

“We geloven heel sterk in het concept en de locatie. Bovendien kunnen we terugkijken op een erg goede samenwerking met de gemeente. Wat ons betreft komt er zeker een tweede editie volgend jaar. En ik heb de indruk dat alle neuzen in dezelfde richting staan”, aldus Yperman.

Het doel van het festival is iedereen kennis laten maken met circus maar ook met de sfeer en de hele community. Opvallend: het festival bereikt een groot deel van de bevolking met workshops voor kinderen vanaf vier jaar tot 65-plussers.