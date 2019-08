Optredens, Vlaanderen Zingt én Hemix Fiësta: drie dagen feest in Hemiksem Ben Conaerts

21 augustus 2019

13u36 0 Hemiksem Hemiksem maakt zich weer op voor een spetterend feestweekend. Met een afterwork op vrijdag 23 augustus, een aantal optredens op zaterdag 24 augustus en Hemix Fiësta op zondag 25 augustus is de Gemeenteplaats drie dagen op rij ‘the place to be’.

Na een succesvolle eerste editie van Hemix Fiësta vorig jaar kon een vervolg niet uitblijven. Op zondag 25 augustus wordt de Gemeenteplaats omgetoverd in een stukje Cuba. De organisatie van het feestje is opnieuw in handen van de Middenstandsraad van Hemiksem. “We willen net als vorige zomer de mensen doen buitenkomen en laten genieten van een zuiderse sfeer”, zegt voorzitter Maya De Keuster.

Cubaanse sigaren

“We voorzien onder meer cocktails, snacks, Cubaanse sigaren, live muziek en salsa-initiaties. Bovendien kan je doorlopend gaan kennismaken met een 12-tal plaatselijke handelaars op de feestmarkt. Kinderen kunnen zich intussen gaan uitleven met springkastelen, een fietsparcours, een dominospel en pinata’s”, aldus De Keuster.

Het feestje start al om 11 uur, met een Fairtrade ontbijtbuffet van Oxfam. Van 13 tot 17.30 uur zijn er optredens van onder meer de salsadansers van Salsa Para Siempre, The Queen B’s en een dj. Vanaf 17 uur kan je gaan smullen van een barbecue in Cubaanse stijl, een exotisch driegangenmenu of een portie chili con carne. Om 19 uur mag de bekende dj Buscemi Hemix Fiësta afronden met zijn aanstekelijke mix van latin vibes en dansbare beats.

Vlaanderen Zingt

Ook op vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus is er op de Gemeenteplaats al vanalles te beleven. Vrijdagavond kan je er vanaf 18 uur terecht voor een afterworkparty en op zaterdag staan er vanaf 14 uur een aantal optredens op het programma. Just Born, de percussieband Pee Stomp en Cavemen passeren er de revue. Om 20 uur wordt afgesloten met Vlaanderen Zingt, waarbij iedereen wordt uitgenodigd om mee te zingen met bekende klassiekers. De toegang is het hele weekend gratis.