Oppositie verlaat gemeenteraad uit protest tegen komst 625 woningen: “Hemiksem wordt volgebouwd”

14u15 0 Hemiksem Tijdens de gemeenteraad dinsdagavond is de voltallige oppositie halverwege opgestapt uit protest. Dat gebeurde na de stemming van het RUP Hoge Weg, dat de toekomstige invulling van de Bekaertsite bepaalt. “De komst van 625 wooneenheden legt een hypotheek op de leefbaarheid in de gemeente”, aldus de oppositiepartijen. Schepen van Ruimtelijke Ordening Jenne Meyvis (Groen) vindt dat er te weinig naar de sterktes van het RUP wordt gekeken: “Liefst één derde wordt ingevuld als groengebied.”

De stemming over het RUP Hoge Weg leidde de voorbije gemeenteraad tot een discussie tussen de meerderheid en de oppositie. Met het RUP wil het gemeentebestuur een invulling geven aan de voormalige Bekaertsite, een vervuild terrein van 25 hectare tussen de Nijverheidstraat, de Scheldeboord, de Heuvelstraat en het park Den Akker. Op de planning staan onder meer een woonzorgproject, een groenzone en 625 wooneenheden. Vooral dat laatste zien de oppositiepartijen niet zitten: zij vrezen dat de extra woningen de nu al onder druk staande mobiliteit verder in het gedrang zullen brengen en dat de plannen ten koste zullen gaan van de leefbaarheid in Hemiksem. Na de stemming – het RUP werd meerderheid tegen oppositie goedgekeurd – stapten de fracties van Vlaams Belang, Open Vld, Hemiksem Vooruit en N-VA dan ook ostentatief op uit de gemeenteraad.

“De meerderheid denkt hier niet in het belang van de inwoners”, vindt Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit). “De infrastructuur van onze gemeente is gewoonweg niet voorzien voor deze bevolkingstoename. Als Hemiksem er 625 gezinnen bijkrijgt met allemaal één à twee wagens, dan betekent dit dat onze gemeente zo’n 950 extra wagens moet slikken. Waar gaan die allemaal moeten staan? Hemiksem is nu al dichtgeslibd. Waar gaan de kinderen van die gezinnen naar school gaan? Er is nu al amper plaats op onze scholen. In plaats van te zwichten voor het geld van de eigenaar en de projectontwikkelaar, zou je van dit terrein een parkgebied moeten maken. Dan doe je hier iets waar de mensen van Hemiksem iets aan hebben. Maar met dit project dreig je de gemeenschap op termijn te versmachten.”

“We zijn Hemiksem aan het volbouwen”, zucht Bert Cools (VB). “Ik woon hier al heel mijn leven en ik hou enorm van dit landelijke dorp. Ik herinner me hoe ik hier vroeger als kind in het groen ging spelen. Maar als we deze richting blijven uitgaan, dan is Hemiksem geen dorp meer. Dan worden we meer en meer een stukje stad. Ik maak me daar grote zorgen over.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Jenne Meyvis (Groen) heeft begrip voor de bezorgdheden. “De mobiliteit van het terrein vormt inderdaad de grootste uitdaging”, beseft hij. “Daarom gaan we in op het advies van de Gecoro om de ontwikkeling van de site te faseren in drie deelzones, gespreid over verschillende legislaturen. Het is de bedoeling om per vijf jaar een nieuwe deelzone te ontwikkelen: pas als 75 procent van een deelzone is gerealiseerd, beginnen we aan de volgende. Op die manier kunnen we na elke fase een realistische inschatting maken van de mobiliteitseffecten en kijken welke maatregelen er nodig zijn om eventuele knelpunten aan te pakken. Wat de capaciteit van onze scholen betreft, die is op korte termijn voldoende. Maar in het RUP zijn zones voorzien voor gemeenschapsvoorzieningen, waar eventueel nog een school kan worden gebouwd.”

Meyvis wil dat er niet alléén naar de zwaktes in het RUP wordt gekeken, maar ook naar de sterktes en opportuniteiten. “Een zwaar vervuild gebied wordt gesaneerd en krijgt een nieuwe toekomst”, zegt hij. “In het gebied is maar liefst acht hectare voorzien als groengebied. Dat is één derde van de volledige site die onthard wordt. Er komt een centraal gelegen park- en bosgebied dat de schakel moet vormen tussen het abdijpark en het park Den Akker, en de Scheldeboord wordt ingericht als een groene dijk. Verder zijn er drie pleinen voorzien, waaronder een aan de Schelde dat een volledig groene inrichting zal krijgen. Hier is er ook ruimte voor horeca en kleinhandel.”

“De komst van 25 wooneenheden per hectare lijkt misschien veel, maar we zitten in voorstedelijk gebied en dan is dat het absolute minimum dat door de Vlaamse overheid wordt opgelegd”, legt Meyvis uit. “Ik kan je verzekeren dat in de eerdere plannen onder de vorige burgemeester (Eddy De Herdt, nu raadslid voor oppositiepartij Hemiksem Vooruit, red.) veel meer woningen waren gepland. Dit is nu eenmaal de meest menselijke oplossing voor dit gebied. Welke andere opties zijn er? Als dit opnieuw een industrieterrein wordt, met grote vrachtwagens die aan en af komen gereden, zou de mobiliteitsimpact veel zwaarder zijn. En de volledige site aankopen om er een parkgebied van te maken, zou ons zonder steun van de Vlaamse overheid meer dan 20 miljoen euro kosten. Dat is onbetaalbaar.”