Open VLD schenkt gratis mondmaskers aan FC Oxford Hemiksem Ben Conaerts

12 september 2020

21u30 0 Hemiksem Open Vld Hemiksem heeft een lading mondmaskers geschonken aan de plaatselijke voetbalclub Oxford Hemiksem. De derdeprovincialer nam de schenking graag in ontvangst.

“Al van in het voorjaar hebben we op de gemeenteraad voorstellen ingediend en vragen gesteld omtrent steunmaatregelen”, zegt fractieleidster Birgit De bondt (Open Vld). “De tot nu toe geleverde inspanningen vanuit het gemeentebestuur zijn wat ons te betreft too little, too late. Met ons bestuur hebben we dan zelf maar gekeken hoe en waar we konden helpen.”

“Corona heeft ook onze lokale sportclubs erg getroffen”, gaat ondervoorzitster Greet Jacops verder. “FC Oxford, waar mijn zoon voetbalt, behaalde afgelopen seizoen zeer mooie sportieve prestaties, maar zag de viering hiervan en bijkomende inkomsten in het water vallen. We hopen dat onze bijdrage de club in staat stelt om zich de komende periode voor de volle 100 procent in te zetten.”

FC Oxford-voorzitter Jeroen Jacobs nam de mondmaskers graag in ontvangst. “Door het abrupte seizoenseinde hebben we inderdaad wat inkomsten misgelopen. De vaste kosten zijn echter gewoon blijven voorlopen. Deze gift zorgt ervoor dat we het geld dat we normaal moesten investeren in mondmaskers voor onze trainers en staf kunnen investeren in de werking van onze club.”

FC Oxford is ondertussen uitgegroeid tot een club met een uitgebreide jeugdwerking. De eerste ploeg speelt sinds dit seizoen in derde provinciale. “We zijn volop bezig met het uitwerken van de laatste details van onze protocollen, zodat we onze supporters binnenkort opnieuw onze ploegen kunnen aanmoedigen. Met op zondag 27 september de thuisderby tegen Schelle Sport op de kalender kunnen we alle steun zeker gebruiken.”