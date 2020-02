Open Vld houdt actie rond verkeersveiligheid Ben Conaerts

19 februari 2020

14u54 0 Hemiksem Open Vld Hemiksem heeft woensdagmorgen een actie gehouden rond verkeersveiligheid. Enkele bestuursleden deelden aan de gemeentescholen sensibiliserende flyers en reflecterende armbanden uit.

“Wij zijn bezorgd over de toenemende mobiliteitsdruk binnen onze gemeente”, zegt gemeenteraadslid Birgit De bondt (Open Vld). “Hemiksem telt slechts drie ontsluitingswegen en we hebben heel veel doorgaand verkeer. We moeten voluit inzetten op een betere mobiliteitsmix en onze inwoners stimuleren om hun kleinere verplaatsingen, daar waar mogelijk, te doen met de fiets of te voet. Maar als we van Hemiksem een fietsvriendelijke gemeente willen maken, moet er ook worden ingezet op fietsvriendelijke infrastructuur. Nog te vaak zijn er onveilige punten op een route naar school. Kinderen zijn uiterst kwetsbaar in het verkeer. Met dat in het achterhoofd deelden we aan de scholieren reflecterende armbanden uit.”