Ook Hemiksem gaat voorraad mondmaskers aankopen Ben Conaerts

23 april 2020

Ook in Hemiksem is het gemeentebestuur bezig met de aankoop van mondmaskers voor zijn inwoners.

“We nemen al onze voorzorgen om de inwoners niet in de kou te laten staan”, zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). “Er zijn momenteel nog heel wat vragen over het hoe en wat van het voorzien van mondmaskers voor de bevolking. In welke omstandigheden zijn mondmaskers aangewezen? Aan welke kwaliteitsnormen moeten de maskers voor de bevolking minstens voldoen? Welke richtlijnen gelden voor het gebruik en onderhoud ervan? Maar we wachten de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad niet af en hebben zelf al stappen gezet om zelf een voorraad maskers aan te kopen. Hopelijk worden ze tijdig geleverd, zodat we meteen in actie kunnen komen als dat nodig is. De details over de verdeling volgen later.”