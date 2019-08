Ook al gespot? ‘Wildhaakster’ steekt Scheldeboord in kleurrijk jasje Ben Conaerts

21 augustus 2019

15u38 6 Hemiksem Wie de voorbije dagen aan de Scheldeboord is gepasseerd, heeft het vast al gemerkt: de bollen hebben een kleurrijk, gehaakt jasje gekregen. Het is het werk van Cindy Van der Veken, een creatieve Hemiksemse die het dorp wil opfleuren met haar haakwerk.

“Ik maak al een 3,5 jaar haakwerk in bijberoep”, vertelt Cindy. “In het buitenland wordt soms aan ‘wildhaken’ gedaan om het straatbeeld wat meer kleur te geven. Het leek mij leuk om dat idee naar Hemiksem te halen. Nadat ik de toestemming kreeg van de gemeente, ben ik aan de slag gegaan. Ik heb momenteel al zes bollen aan de Scheldeboord aangekleed met een kleurrijk jasje. Nu ben ik bezig aan een werkje waarmee ik een boom in het dorp kan inpakken.”

Ik ben ook al volop aan het brainstormen over specifieke thema’s. Zo lijkt het me wel leuk om tijdens Halloween de bollen aan te kleden als pompoen. Inspiratie genoeg dus. Alleen jammer dat ik maar twee handen heb Cindy Van der Vreken

“Eigenlijk is dit nog maar een testfase”, legt de Hemiksemse uit. “Maar ik zit boordevol ideeën. Naast de bollen en de bomen zou ik ook verlichtingspalen of ijzeren buizen waar je fietsen aan vastlegt, onder handen kunnen nemen. Ik ben ook al volop aan het brainstormen over specifieke thema’s. Zo lijkt het me wel leuk om tijdens Halloween de bollen aan te kleden als pompoen. Inspiratie genoeg dus. Alleen jammer dat ik maar twee handen heb.” (lacht)

Haar creaties aan de Scheldeboord hebben alvast heel wat positieve reacties opgeleverd. Cindy hoopt dat de haakwerkjes zo lang mogelijk kunnen blijven hangen. “Ik loop er iedere dag twee keer langs om ze te controleren”, glimlacht ze. “Iemand met slechte bedoelingen kan ze natuurlijk eenvoudig kapot knippen, maar dat is nu eenmaal het risico. Zodra de werkjes vuil zien, bijvoorbeeld na een regenbui, dan verwijder ik ze zelf.”