Omleiding voor buslijnen 14 en 298 tijdens wekelijkse markt Ben Conaerts

02 juni 2020

15u38 0 Hemiksem Buslijnen 14 en 298 zullen de komende woensdagen omrijden tijdens de openbare markt in Hemiksem.

De haltes Beukenlaan en Kerkstraat in de UNO-laan zullen dan tot 15 uur niet bediend worden en de bus zal omrijden via Kleidaallaan, Kerkeneinde en Assestraat. Je kan de tijdelijke vervanghalte nemen op Kerkeneinde, namelijk de halte Jan Sanderslaan, in beide richtingen. Ook in de Assestraat is er een tijdelijke halte, de halte Beukenlaan, en op de Gemeenteplaats.